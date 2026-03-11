Επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Πώς “τσάκωσαν” τον Τούρκο καταζητούμενο – 9 προσαγωγές

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και με τη συνδρομή αστυνομικών από τα Τμήματα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πέντε οικίες, ενώ προσήχθησαν συνολικά εννέα άτομα. Από αυτούς, συνελήφθη ένας υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε βάρος του εκκρεμούσε INTERPOL Ερυθρά Αγγελία που είχε εκδοθεί από την Τουρκία. Ο συλληφθείς έχει καταδικαστεί από τις τουρκικές αρχές σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, 6 μηνών και 15 ημερών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση, το οποίο τελέστηκε μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.