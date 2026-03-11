Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια στις παραπάνω περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας Τούρκος, ο οποίος ήταν καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.
Παράλληλα έχουν προσαχθεί και οκτώ άτομα. Πρόκειται για μία Ελληνίδα, έναν Ιρακινό, τρεις Πακιστανούς και τρεις Τούρκους, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής των ατόμων αυτών σε εγκληματικές δραστηριότητες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη για τις καταγγελίες για επίθεση από αγέλη σκύλων: “Αδέσποτες” ειδήσεις προσβάλλουν βάναυσα την αλήθεια
- Πειραιάς: “Θα δουλέψω για να σας αποζημιώσω” έλεγε ο οδηγός που χτύπησε 8 αυτοκίνητα αφού παρέσυρε την ηλικιωμένη
- Μαρινάκης: Να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγουν οι κουκούλες