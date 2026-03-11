MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια στις παραπάνω περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας Τούρκος, ο οποίος ήταν καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Παράλληλα έχουν προσαχθεί και οκτώ άτομα. Πρόκειται για μία Ελληνίδα, έναν Ιρακινό, τρεις Πακιστανούς και τρεις Τούρκους, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής των ατόμων αυτών σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Πούτιν ζήτησε “ταχεία αποκλιμάκωση” μιλώντας με τον πρόεδρο του Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου – Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 λεπτά πριν

Μαρινάκης: Να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγουν οι κουκούλες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πυρκαγιά σε δασικές εκτάσεις σε Αχαΐα και Κορινθία – Στο πόδι η Πυροσβεστική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός αντιγράφει την Ελληνική Λύση, όπως έκανε και με τις εξορύξεις