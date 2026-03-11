Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια στις παραπάνω περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας Τούρκος, ο οποίος ήταν καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Παράλληλα έχουν προσαχθεί και οκτώ άτομα. Πρόκειται για μία Ελληνίδα, έναν Ιρακινό, τρεις Πακιστανούς και τρεις Τούρκους, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής των ατόμων αυτών σε εγκληματικές δραστηριότητες.