ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Αιγάλεω: 21χρονος κατέληξε στη τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Καταδίωξη που κατέληξε στη σύλληψη ενός 21χρονου σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, όλα συνέβησαν όταν πλήρωμα περιπολικού έκρινε ύποπτο ένα ΙΧ με οδηγό έναν 21χρονο. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο να σταματήσει ωστόσο ο οδηγός δεν υπάκουσε. Αντίθετα επιτάχυνε και έκλεισε και τα φώτα.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους Θηβών – Ανδριανουπόλεως – Πλαστήρα – Κουντουριώτου – Κανάρη – Θηβών – Λεωφόρο Αθηνών και τελικά, στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε υαλοπίνακα αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ ο 21χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

