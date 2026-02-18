Επεισοδιακή καταδίωξη στο Αιγάλεω: 21χρονος κατέληξε στη τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Καταδίωξη που κατέληξε στη σύλληψη ενός 21χρονου σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, όλα συνέβησαν όταν πλήρωμα περιπολικού έκρινε ύποπτο ένα ΙΧ με οδηγό έναν 21χρονο. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο να σταματήσει ωστόσο ο οδηγός δεν υπάκουσε. Αντίθετα επιτάχυνε και έκλεισε και τα φώτα.
Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους Θηβών – Ανδριανουπόλεως – Πλαστήρα – Κουντουριώτου – Κανάρη – Θηβών – Λεωφόρο Αθηνών και τελικά, στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε υαλοπίνακα αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ ο 21χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος
- ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη – “Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος σε βάρος μου”, λέει για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
- Κεντρική Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων