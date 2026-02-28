MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επεισόδια και πετροπόλεμος μετά την πορεία για τα Τέμπη στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

Με επεισόδια έληξε η συγκέντρωση στο Ηράκλειο για την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, αμέσως μετά την πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες κατά αστυνομικών, ενώ έγινε και ρίψη καπνογόνων.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές και μια εξ αυτών αφορά στο αυτοκίνητο γυναίκας ΑμεΑ που είχε σταθμεύσει το όχημά της στην οδό Πεδιάδος στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ισχυρή είναι η παρουσία των αστυνομικών στο κέντρο της πόλης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Επεισόδια Ηράκλειο Τέμπη

