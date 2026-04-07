Εντατικοί έλεγχοι για το παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα, κατασχέσεις και μία σύλληψη

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στοχευμένοι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Για τον σκοπό αυτό, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε σημεία με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα, όπως οι παρυφές λαϊκών αγορών.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026, διενεργήθηκαν επιχειρήσεις σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Ξηροκρήνη και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

  • Ελέγχθηκαν συνολικά 458 άτομα,
  • Συνελήφθη 1 άτομο,
  • Επιβλήθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.500 ευρώ,
  • Σχηματίστηκαν 13 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου,
  • Κατασχέθηκαν 414 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.

