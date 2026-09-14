Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Ελάνη Χαλκιδικής – Εστάλη μήνυμα από το 112

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας σε πευκόφυτη δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη.

Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν άμεσα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ σπεύδουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Κασσάνδρας συνδράμει το έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 6 ΑΦ και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 14, 2026

Λίγο μετά το ξεσπασμα της φωτιάς, στις 15:45, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σε δασικό μέτωπο και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή υποδομές.

Αφού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής αναμένει νέα στοιχεία από την αστυνομία, ψηφιακά ευρήματα, τα οποία ενδεχομένως δρομολογήσουν ραγδαίες εξελίξεις.

Οι Αρχές έχουν προσπαθήσει να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.