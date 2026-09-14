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Χαλκιδική: Φωτιά τώρα στην Ελάνη – Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες των τοπικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Φωτιά Χαλκιδική

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