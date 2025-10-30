MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ενδοοικογενειακή βία στην Κερατέα: 31χρονη τραυμάτισε τον 52χρονο σύντροφό της με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου στην Κερατέα, όπου μια 31χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι κρεάτων και σίδερο στον 52χρονο σύντροφό της, μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Αποκαλύψεις, το ζευγάρι τσακώθηκε άγρια λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου στη μονοκατοικία όπου έμεναν.

Ο άνδρας κατέθεσε ότι η σύντροφός του τον χτύπησε αρχικά με σιδερένιο αντικείμενο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε στο χέρι και στον ώμο. Ο ίδιος, τρομαγμένος και τραυματισμένος, ζήτησε βοήθεια και μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε αστυνομικό τμήμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το σπίτι γεμάτο αίματα, ενώ στο τραπεζάκι εντόπισαν ναρκωτικά και ένα μαχαίρι με υπολείμματα αίματος. Η 31χρονη είχε ήδη εξαφανιστεί, όμως εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην Ανάβυσσο. Στην πόρτα του αυτοκινήτου της βρέθηκαν ίχνη αίματος.

Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Οι αστυνομικοί πρότειναν στον 52χρονο να εγκαταστήσει στο κινητό του την εφαρμογή panic button, ωστόσο εκείνος φέρεται να αρνήθηκε.

Ενδοοικογενειακή βία Κερατέα

