Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από τροχαίο στο Μεταλλικό Κιλκίς – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης – Βίντεο και φωτο

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό του οδηγού σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3), στο 5ο χλμ της επαρχιακής οδού Κιλκίς – Μεταλλικό, λίγα μέτρα πριν τη διασταύρωση για το Μεταλλικό.

Επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν προς το Μεταλλικό, στο ύψος των Κοιμητηρίων του χωριού, για άγνωστο λόγο εξετράπη της οδού και έπεσε πάνω στο μεταλλικό προστατευτικό κιγκλίδωμα, το οποίο και κατέστρεψε σε μεγάλη απόσταση.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε στα πρανή του δρόμου πάνω στα δέντρα και με την κομμένη μεταλλική μπάρα να έχει εισχωρήσει μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eidisis.gr, ακριβώς την ώρα της εκτροπής του οχήματος από την απέναντι κατεύθυνση του δρόμου κινούνταν περιπολικό της Αστυνομίας, το οποίο και σταμάτησε αμέσως, καλώντας ΕΚΑΒ και Τροχαία. Ο άτυχος οδηγός του αυτοκινήτου βρέθηκε έξω και πίσω από το κατεστραμμένο όχημα, σοβαρά τραυματισμένος.

Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο του Κιλκίς, όπου στα Επείγοντα διασωληνώθηκε και το απόγευμα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, με τη συνοδεία χειρούργου και αναισθησιολόγου.