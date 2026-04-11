Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος ο οποίος είχε πάνω του περισσότερα από 630 βεγγαλικά

Στη σύλληψη ενός 44χρονου στην Ελευσίνα που κατείχε παράνομα 639 κροτίδες προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 44χρονος εντοπίστηκε αρχικά από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στην περιοχή, ενώ προσπαθούσε να ενεργοποιήσει μια από αυτές.

Σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να έχει επάνω του πάνω από 630 κροτίδες.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», (Σχετικό το από 9-4-2026 Δελτίο Τύπου), βραδινές ώρες της 10-4-2026 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.



Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν, βραδινές ώρες της 10-4-2026 σε πλατεία της Ελευσίνας, τον κατηγορούμενο να ενεργοποιεί βεγγαλικό και τον ακινητοποίησαν.



Επιπρόσθετα στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα 639 βεγγαλικά.



Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».



Μάλιστα, η ΕΛΑΣ με ειδικό βίντεο προειδοποιεί για τις συνέπειες της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας.