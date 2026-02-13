MENOY

ΕΛ.ΑΣ. μετά το SMS Κωνσταντοπούλου στον Χρυσοχοΐδη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: “Το περιστατικό διερευνάται”

Ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό ότι διεξάγεται έρευνα μετά την καταγγελία που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα είπε στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται για «τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.:

“Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες”.

