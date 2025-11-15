Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες έξω από τον Ριζόμυλο του Βόλου: Στο νοσοκομείο 14 τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες

Ένα λεωφορείο με περίπου 40 επιβάτες εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο του Βόλου, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες 14 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου.

Οι συνθήκες κάτω από τοις οποίες εξετράπη το λεωφορείο από την πορεία του είναι για την ώρα άγνωστες, αναφέρει το taxydromos.gr.

Οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν και έσπευσαν σε βοήθεια.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: