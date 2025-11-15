MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες έξω από τον Ριζόμυλο του Βόλου: Στο νοσοκομείο 14 τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Ένα λεωφορείο με περίπου 40 επιβάτες εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο του Βόλου, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες 14 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου.

Οι συνθήκες κάτω από τοις οποίες εξετράπη το λεωφορείο από την πορεία του είναι για την ώρα άγνωστες, αναφέρει το taxydromos.gr.

Οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν και έσπευσαν σε βοήθεια.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Βόλος Λεωφορείο Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Μολυβένιος Στρατιώτης” από αύριο στο θέατρο Αριστοτέλειον

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Μάνδρα: Συγκίνηση και μαύρα μπαλόνια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της πλημμύρας – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

“Μία Μουσική Βραδιά στης Πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας” απόψε στο Φεστιβάλ Μπαρόκ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Γιάννης Λάλας: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ο ένας από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εθνική ποδοσφαίρου: Κλήθηκε ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού