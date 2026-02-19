MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκρηξη από χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: “Στη γειτονιά υπάρχουν παραβατικά άτομα”, λέει η Δημογλίδου

THESTIVAL TEAM

Τον στόχο ή τους στόχους της έκρηξης από αμυντική χειροβομβίδα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κορυδαλλό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε έξι ΙΧ και μια κατοικία, αναζητεί η ΕΛΑΣ.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί και από το ελληνικό FBI αναζητούν αν υπάρχει παρελθόν σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή, όχι απαραίτητα κοντά στην οικία που έγινε η έκρηξη».

Σύμφωνα με την ίδια, «υπάρχουν άτομα με παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά χωρίς να μας έχει καταγγελθεί κάτι για μεταξύ τους διαφορές».

Παράλληλα, είπε η κυρία Δημογλίδου, εξετάζουμε τα υπολείμματα της χειροβομβίδας για να έχουμε στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες.

Το περιστατικό με την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

Κορυδαλλός

