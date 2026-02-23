MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έδεσσα: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 23χρονος που μαχαίρωσε τρεις φορές 21χρονο στο καρναβάλι

THESTIVAL TEAM

Μυστήριο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης του 23χρονου εναντίον ενός 21χρονου στο καρναβάλι της Έδεσσας χθες το βράδυ.

Ο 23χρονος για άγνωστους λόγους μαχαίρωσε τρεις φορές στο πόδι έναν 21χρονο και στην συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο. Ωστόσο ο ίδιος έχασε την ισορροπία του, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος.

Και οι δύο νεαροί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας. Ο 23χρονος μάλιστα νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Έδεσσας.

Έδεσσα

