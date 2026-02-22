MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας

|
THESTIVAL TEAM

Με αίμα βάφτηκε το καρναβάλι στην Έδεσσα. Ένας 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισόδιου.

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή. Κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

Έδεσσα Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι: Για εμένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχουν γιορτές, γιατί μας διαλύσανε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κοντογεώργης: Η πολιτική της κυβέρνησης απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες χωρίς διαχωρισμούς και περιχαρακώσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Λαμία: Έσερνε 83χρονη στον δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα την ώρα που η ηλικιωμένη πήγαινε στην εκκλησία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τένις: Πρώτος τίτλος Challenger για τον Σακελλαρίδη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη ΙΧ με νεαρούς στον Δενδροπόταμο – Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο, ένας τραυματίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Το ελληνικό ακτινίδιο ενισχύει τη θέση του στις παγκόσμιες αγορές – Από 1ης Μαρτίου ανοίγει ο δρόμος για το Βιετνάμ