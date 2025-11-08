MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δολοφονία στην Φολέγανδρο: “Ο δολοφόνος προσπαθούσε 30 ώρες να κρύψει τα ίχνη του”, λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

THESTIVAL TEAM

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκη που της αφαίρεσε τη ζωή ο σύντροφός της στη Φολέγανδρο το 2021.

Ο καταδίκασμένος για τη δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, προσπαθεί να «σπάσει» τα ισόβια ζητώντας να αναγνωριστούν ελαφρυντικά για το στυγερό έγκλημα που κόστισε τη ζωή στην νεαρή φαρμακοποιό.

Η υπεράσπιση στοχεύει στο να αναγνωριστεί ότι ο δράστης έπασχε από ψυχική διαταραχή που επιφέρει μειωμένο καταλογισμό, προκειμένου να μειωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, στην οποία, δεν είχε αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, μίλησε στο Mega και ανέφερε: «Πέντε χρόνια τώρα δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. 30 ώρες προσπαθούσε να κρύψει τα ίχνη του, κάτι που δείχνει μία χαρά καταλογισμό».

Φολέγανδρος

