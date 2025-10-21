MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: “Τι ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το θέμα αλλαγής της διαθήκης”

Για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα μίλησε το πρωί της Τρίτης 21/10 ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης τονίζοντας ότι «το κάδρο είναι πολύ μεγάλο».

«Από τη στιγμή που υπάρχει η άρση του απορρήτου των επτά τηλεφώνων και το λέω και το υπογραμμίζω γιατί τηλέφωνα των φερόμενων ως δραστών είναι δύο συν το πακιστανικό που λέμε (τρία). Τα υπόλοιπα τίνος είναι;» διερωτήθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Αυτό (η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου) θα δώσει πολλές απαντήσεις, για τους συνεργούς, για αυτούς που ενδεχομένως μπορεί να βοήθησαν. Ενδεχομένως να μετατοπιστεί η φράση “ηθικός αυτουργός” και από τον συνοδηγό να πάει κάπου αλλού. Κρατήστε το αυτό, δεν θα εκπλαγώ» σημείωσε ο ιδιωτικός ερευνητής ενώ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γιατί οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται.

«Έχω πει πριν από ημέρες ότι το κάδρο είναι πολύ μεγάλο και χωράει και άλλα πρόσωπα. Το έχω πει εδώ και μία εβδομάδα» υπογράμμισε.

Για το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή μίας γυναίκας ο Γιώργος Τσούκαλης διερωτήθηκε εάν αυτή «συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα;» ενώ τόνισε: «Εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό το σενάριο που είπα από την πρώτη στιγμή γιατί ορισμένα εγκλήματα φωνάζουν εκκωφαντικά.

«Τι ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το θέμα αλλαγής της διαθήκης; Είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθείται, εκβιάζεται, απειλείται. Σε πρώτο πλάνο έχει την προστασία του, όχι να έχει στο μυαλό του πώς θα αλλάξει τη διαθήκη και μάλιστα γράφοντας “σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου”» υπογράμμισε ο ιδιωτικός ερευνητής.

Φοινικούντα

