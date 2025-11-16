Δημογλίδου για τις τηλεφωνικές απάτες: Ήταν επαγγελματίες στην εξαπάτηση – Υπάρχουν και άλλα θύματα

«Είχαν καταφέρει να γίνουν επαγγελματίες σε αυτή τη μέθοδο» σχολίασε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σχολιάζοντας την εξάθρωση του οργανωμένου δικτύου που έκανε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν 45 άτομα ενώ εντοπίστηκαν περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 με τη συνολική λεία των δραστών να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως είπε στο ΕΡΤnews, όταν αντιλαμβάνονταν ότι κάποιος συνομιλητής τους στην τηλεφωνική γραμμή μπορούσε να παρασυρθεί τότε τον κρατούσαν στην τηλεφωνική γραμμή μέχρι να διαπιστώσουν τη διεύθυνση κατοικίας».

Το οξύμωρο ήταν ότι ήταν τόσο πειστικοί που κατάφερναν να κάνουν τα θύματα της απάτης να τους δίνουν μόνοι τους τα χρήματα και τα πολύτιμα αγαθά που διέθεταν στα σπίτια τους. Μάλιστα, όπως δήλωσε, οι κακοποιοί αυτοί πολλές φορές έκαναν και τους αστυνομικούς εκτός από τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, εκτός από τις 1000 περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί εκτίμησε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν καταγγείλει την απάτη. «Βρέθηκε πολύ μικρό χρηματικό ποσό σε σχέση με το παράνομο όφελός τους» είπε σχολιάζοντας ότι εντοπίστηκαν μόλις 10.000 ευρώ σε σχέση με τα 7,5 εκατομμύρια που φαίνεται ότι αποκόμισαν.

Mιλώντας για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επανέλαβε ότι «δεν πρόκειται για νούμερα αλλά για ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και δεν επιστρέφουν ποτέ στις οικογένειές τους», σημειώνοντας ότι πολύ συχνά είναι θύματα οδηγών που δεν τηρούν τον ΚΟΚ.

«Έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας από την Τροχαία για την τήρηση του Κώδικα ως προς την οδήγηση χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και ως προς τη χρήση κράνους. Βλέπουμε πολύ καλύτερη εικόνα. Εχει επικρατήσει ο οδηγός της παρέας που δεν πίνει να είναι αυτός που οδηγεί», δήλωσε στην εκπομπή «10 με Τόνο».