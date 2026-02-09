MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διασωληνωμένος 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ανατολή Ιωαννίνων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα νοσηλεύεται ένας 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο ατύχημα με ΙΧ αυτοκίνητο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην Ανατολή Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο 27χρονος, που κατάγεται από τη Ζάκυνθο και εργάζεται στα Ιωάννινα, φέρει σοβαρά τραύματα από τη σύγκρουση και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ιωάννινα Τροχαίο ατύχημα

