Διασωληνωμένος 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ανατολή Ιωαννίνων

Διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα νοσηλεύεται ένας 27χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο ατύχημα με ΙΧ αυτοκίνητο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην Ανατολή Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο 27χρονος, που κατάγεται από τη Ζάκυνθο και εργάζεται στα Ιωάννινα, φέρει σοβαρά τραύματα από τη σύγκρουση και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.