ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του σκάφους του Λιμενικού στη Χίο, λένε πηγές της Ελληνικής Ακτοφυλακής

THESTIVAL TEAM

Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα την οποία διέθετε το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στα ανοιχτά της Χίου. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού η χρήση της θερμικής κάμερας δεν κρίθηκε αναγκαία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, αφού είχε ήδη εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες.

Ειδικότερα, πηγές του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν ότι το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με του παράνομους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Λιμενικό Σώμα

