Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του σκάφους του Λιμενικού στη Χίο, λένε πηγές της Ελληνικής Ακτοφυλακής

Δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα την οποία διέθετε το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στα ανοιχτά της Χίου. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού η χρήση της θερμικής κάμερας δεν κρίθηκε αναγκαία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, αφού είχε ήδη εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες.

Ειδικότερα, πηγές του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν ότι το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με του παράνομους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.