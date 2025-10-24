Club στη Θεσσαλονίκη: “Πόρτα” στους ανήλικους σε μπαρ και κλαμπ – Έλεγχοι ηλικίας και ταυτοπροσωπίας

Η είδηση του θανάτου μιας 16χρονης που προηγουμένως κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ σε κλαμπ στο Γκάζι της Αθήνας και κατέρρευσε όταν βγήκε από αυτό, προκαλεί τεράστια θλίψη και εύλογα ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την είσοδο ανηλίκων σε μπαρ, κλαμπ καθώς και την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων.

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας είναι εντατικοί καθώς το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου ξεπέρασαν τις 24.000 σε όλη την χώρα πλην όμως όπως αποδεικνύεται και από το τραγικό περιστατικό δεν είναι αρκετοί, αφού πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό από όλους τους επαγγελματίες ότι οι ανήλικοι δεν πρέπει να πίνουν αλκοόλ και να καπνίζουν.

Στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον τα μεγάλα κλαμπ, οι νυχτερινές πίστες αλλά και τα μπαρ από την μακρινή εποχή του face control ευτυχώς έχουν περάσει στον έλεγχο της ηλικίας των υποψήφιων θαμώνων καθώς όπως ανέφερε στο thestival.gr ιδιοκτήτης μπαρ, κάποια εκ των οποίων είναι και στέκια της νεολαίας, «από πέρσι οι έλεγχοι των ταυτοτήτων όσων θέλουν να μπουν εντός των μαγαζιών είναι εντατικοί».

«Και στα κλαμπ και στα μπαρ και στα μπουζούκια, υπάρχουν άτομα στην πόρτα που κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο στις ταυτότητες των νέων ατόμων και όσα είναι ανήλικα τους απαγορεύεται η είσοδος ακόμα και για όσους έγιναν 18 ετών αλλά δεν τα έχουν κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω δε σημείωσε, ότι έλεγχοι ταυτοτήτων «γίνονται και στα self service και τα take away καταστήματα» προσθέτοντας οτι «ο νόμος είναι ξεκάθαρος και αυστηρός κατά συνέπεια οι ανήλικοι δεν εισέρχονται σε κλαμπ και νυχτερινό κέντρο και δεν μπορουν να αγοράσουν αλκοόλ και καπνικά είδη».

Ο έλεγχος των ταυτοτήτων και η απαγόρευση της εισόδου τους σε νυχτερινά κέντρα ισχύει και εάν οι ανήλικοι βρίσκονται με παρέα φίλων που είναι ενήλικες.

«Είχα πάει σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης που τραγουδάει διάσημος τραγουδιστής ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία και για να μπούμε μέσα στο μαγαζί είχαμε μια ώρα αναμονή καθώς γινόταν εξονυχιστικός έλεγχος ταυτοτήτων. Μάλιστα οι υπάλληλοι που ήταν στην πόρτα κοιτούσαν προσεκτικά και τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων φοβούμενοι μην τυχόν κάποιο πιτσιρίκι πήρε την ταυτότητα φίλου ή αδερφού που είναι ενήλικοι. Μια άλλη παρέα τελικά δεν μπήκε γιατί ο ένας από αυτούς ήταν ανήλικος, 17 ετών και δεν τους επέτρεψαν να μπει μέσα. Καλά κάνουν και ελέγχουν γιατί είναι ακόμα παιδιά και δεν κάνει για την υγεία τους να πίνουν και να καπνίζουν», ανέφερε στο thestival.gr η Κ.Α. που πρόσθεσε ότι όσοι δεν είχαν μαζί τους την ταυτότητα «οι πορτιέρηδες τους ζητούσαν να την κατεβάσουν από την πύλη του gov».

Όπως ανέφερε στο thestival.gr η δικηγόρος, Χριστίνα Σωτηράκογλου, ο νόμος 5216/2025 που αφορά τις απαγορεύσεις πώλησης και διάθεσης καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους προβλέπει για τους παραβάτες ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια και χρηματική για όποιον πωλεί, προσφέρει ή με οιοσδήποτε τρόπο διαθέτει προϊόντα καπνού σε ανηλίκους, όποιος χρησιμοποιεί ανήλικους για πώληση καπνού, όποιος πωλεί αλκοολούχα ποτά μέσω αυτόματου πωλητή, όποιος απασχολεί ανήλικο σε κέντρα διασκέδασης και όποιος επιτρέπει την είσοδο και παραμονή ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης.

«Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων που ανέχεται την παραβίαση των διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο από 500 ευρώ έως 10000 ευρώ» τόνισε η κ. Σωτηράκογλου.