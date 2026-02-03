Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Δεκατέσσερις νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός του σοβαρού επεισοδίου ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού και διακινητές μεταναστών ενώ μετέφεραν ανθρώπους σε λέμβο προς τις ακτές της Χίου έγινε το βράδυ της Τρίτης (3/2).

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αυτό και η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη θάλασσα για τους αγνοούμενους.

Ειδικότερα, στο σημείο έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ με 5 ασθενοφόρα και προς το παρόν οι διασώστες έχουν διακομίσει στο νοσοκομείο της Χίου 24 παράνομους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο) και 2 λιμενικούς (έναν άντρα και μία γυναίκα).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση το επεισόδιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου όταν συγκρούστηκαν ταχύπλοο με αλλοδαπούς και σκάφος του Λιμενικού.

«Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή» ανέφερε ο δήμαρχος της Χίου, Γιάννης Μαλαφής μιλώντας στο Mega.

Αναλυτικά η πρώτη ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με Πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη του Λιμενικού, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυροβολισμών ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται.

Ανάμεσα στους 24 διασωθέντες υπάρχουν κάποιοι σοβαρά τραυματίες. Στο ταχύπλοο υπολογίζεται ότι επέβαιναν 30 με 35 άτομα.

Νωρίτερα το politischios.gr μετέδιδε ότι σκάφη του Λιμενικού αποβίβαζαν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Μεγάλη κινητοποίηση

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το EKAB άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει ΓΝ Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Όπως επισημαίνεται οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.