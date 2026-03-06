MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Ακόμα 300 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου – Εκατοντάδες διασώσεις τη νύχτα

Επτά διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης περίπου 400 μεταναστών κλήθηκαν τη νύχτα να αντιμετωπίσουν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στα Χανιά.

Η πρώτη βάρκα με 55 μετανάστες εντοπίστηκε 21 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.

Η δεύτερη βάρκα με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε με τη συμμετοχή εναέριου μέσου της FRONTEX 22 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και εκείνοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ .

Η τρίτη βάρκα με 57 μετανάστες εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα 11 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η τέταρτη βάρκα με 32 μετανάστες εντοπίστηκε 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου επίσης.

Η πέμπτη βάρκα με 55 μετανάστες εντοπίστηκε 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.

Η έκτη βάρκα με 54 μετανάστες εντοπίστηκε 23 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Το Λιμενικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι αφίξεις μεταναστών καταγράφονται η μία μετά την άλλη, δημιουργώντας σημαντική πίεση στις τοπικές υποδομές και στις υπηρεσίες διαχείρισης.

