Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο παλιό εργοστάσιο του Τσάνταλη

Yπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι, σε κτίριο των εγκαταστάσεων Τσάνταλη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, λίγο μετά το Λάκκωμα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από τα φωτοβολταϊκά, στην οροφή του κτιρίου.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.