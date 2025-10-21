Χαλκιδική: Πετούσε παράνομα μπάζα σε χωράφι για πέντε ολόκληρα χρόνια – Δύο συλλήψεις για περιβαλλοντική ρύπανση, δείτε φωτο

Δύο άνδρες ηλικίας 70 και 46 ετών συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Χαλκιδικής για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, κατελήφθη ο 70χρονος οδηγώντας Δ.Χ. Φορτηγό και ενεργώντας κατ’ εντολή του 46χρονου, να προβαίνει σε απόρριψη του φορτίου, αποτελούμενο από μπάζα με σύμμεικτα στερεά απόβλητα, προερχόμενα από καθαρισμό οικοπέδων σε κληροτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το παραπάνω αγροτεμάχιο είναι ιδιοκτησίας του 46χρονου και το χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργείας εταιρείας χωματουργικών εργασιών, της οποίας είναι διαχειριστής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, “κατά τα τελευταία 5 έτη, προαναφερόμενος προέβαινε στην συστηματική, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών σύμμεικτων ογκωδών αποβλήτων στο αγροτεμάχιο, με διάστρωση και επιχωμάτωσή τους, καθ’ υπέρβαση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις οποίες όφειλε να προβαίνει στην διαλογή, επεξεργασία και διαχείρισή τους με προσωρινή αποθήκευση στο χώρο”.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν ο προσπορισμός μεγάλου οικονομικού οφέλους από τη μη σύννομη διαχείριση των αποβλήτων και μπαζών, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένη και ευρεία ρύπανση, υποβάθμιση και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ για την υπόθεση: