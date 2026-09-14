Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ελάνη

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, γύρω στις 3:30μμ..

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 3:45μμ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες και 28 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν ένα ελικόπτερο και έξι αεροσκάφη.