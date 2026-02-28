MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά στο Πολύχρονο είναι του πατέρα του – Τι είπε στην Αστυνομία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

54χρονος άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία στο Πολύχρονο είναι του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο ίδιος είχε θάψει μερικά από αυτά μετά την εκταφή στο συγκεκριμένο σημείο.

Για την εξακρίβωση των παραπάνω ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση ώστε να αποδειχθεί ότι πράγματι ανήκουν στον πατέρα του.

Ωστόσο, όσον αφορά στην ανεύρεση της σορού στο Παλιούρι, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστούν η ηλικία και το φύλο, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Χαμόγελο του Παιδιού: Πριν πέντε χρόνια είχε γίνει καταγγελία για καθημερινή κακοποίηση του παιδιού από τον πατέρα του στη Λέρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θέλτα-ΠΑΟΚ: Το βίντεο από τον αγώνα της Ισπανίας και το χειροκρότημα των φιλάθλων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Λόρα: Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της και τις ελληνικές Αρχές η 16χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: Αυτές τις ώρες ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Νυμφαίο: Ξύπνησαν από τον χειμέριο λήθαργο οι Αρκούδες του Αρκτούρου και έχουν όρεξη για παιχνίδι – Δείτε βίντεο