Χαλκιδική: Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά στο Πολύχρονο είναι του πατέρα του – Τι είπε στην Αστυνομία

54χρονος άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία στο Πολύχρονο είναι του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο ίδιος είχε θάψει μερικά από αυτά μετά την εκταφή στο συγκεκριμένο σημείο.

Για την εξακρίβωση των παραπάνω ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση ώστε να αποδειχθεί ότι πράγματι ανήκουν στον πατέρα του.

Ωστόσο, όσον αφορά στην ανεύρεση της σορού στο Παλιούρι, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστούν η ηλικία και το φύλο, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης.