MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλάνδρι: Κινηματογραφική καταδίωξη 19χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03/2026) στο Χαλάνδρι, όταν ένας 19χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και παραβίασε τον μισό ΚΟΚ για να διαφύγει.

Η καταδίωξη στο Χαλάνδρι ξεκίνησε όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα σήματα STOP, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λιβαδειάς, όπου το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο οδηγός δεν ακινητοποιήθηκε αλλά επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καταδίωξη Χαλάνδρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ο Λευκός Πύργος “Φωτίστηκε” για το Πολλαπλούν Μυέλωμα – Μια Πράξη Ελπίδας και Ενημέρωσης

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Σάλος για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ροδάφ’νον” στην ποντιακή διάλεκτο και σήμερα στο Θέατρο Αθήναιον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Η άρχουσα τάξη της χώρας έχει χωθεί για τα καλά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και ο πρώην παίκτης ριάλιτι – Τι είπαν στις απολογίες τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Την Τρίτη 31 Μαρτίου η κηδεία της Μαρινέλλας – Η επιθυμία της οικογένειας