Αυτοκίνητο πέρασε διαχωριστικό και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στην Αρτέμιδα

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αρτέμιδα, όταν η οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο πέρασε πάνω από το διαχωριστικό και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αναποδογυρίζοντας στη μέση του δρόμου.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Παναγιώτης Λάμπρου, ευτυχώς η οδηγός δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, η ΕΟΜΑΚ, το εθελοντικό όχημα «Βραυρώνα 1», καθώς και η Τροχαία, που ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.