ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Εξαφανίστηκε ο 16χρονος Αχμέτ από τον Άγιο Παντελεήμονα – Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα χτες Σάββατο (29/11) για την εξαφάνιση ανηλίκου, όπως ανέφερε η οικογένειά του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 16χρονου Αουάν Χασάν Αχμέτ από τον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, με τη ζωή του ενδεχομένως να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 29/11/25 και ώρα 12:15, εξαφανίστηκε από τον Άγιο Παντελεήμονα, Αττικής, ο Αουάν Χασάν Αχμέτ (Awan Hassan Ahmed) 16 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 30/11/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αουάν Χασάν Αχμέτ έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρη ζακέτα και άσπρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app».

Άγιος Παντελεήμονας Εξαφάνιση

