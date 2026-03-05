Αττική: Επίθεση με ρόπαλα και κράνη σε 21χρονο στην Αγία Βαρβάρα

Επίθεση δέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) ένας 21χρονος υπήκοος Ρωσίας, που την ώρα εκείνη βρισκόταν με ένα φίλο του στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα περίπου 20 ατόμων κρατώντας κράνη και ρόπαλα, τον χτύπησαν στο κεφάλι, έκλεψαν το μηχανάκι του και αμέσως διέφυγαν στα γύρω στενά.

Ο 21χρονος πήγε μόνος του στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα το μηχανάκι βρέθηκε σπασμένο στην οδό Σαχτούρη στο Περιστέρι.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό των δραστών.