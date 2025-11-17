MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο, 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές – Στην Αμερικανική Πρεσβεία η αιματοβαμμένη σημαία

THESTIVAL TEAM

Κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο από τον τον Νοέμβριο του 1973. Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η Νεολαία της ΠΑΣΠ έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων για την επέτειο.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές

Σε 43 προσαγωγές εκ των οποίων η 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας σε 1.072 ελέγχους που έγιναν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Αθήνα Πολυτεχνείο

