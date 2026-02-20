Αθήνα: Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην Πατησίων

Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της από παράσυρση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας.

Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα δίκυκλο περίπου στη 1 τα ξημερώματα.