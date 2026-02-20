Αθήνα: Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην Πατησίων
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της από παράσυρση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας.
Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε ένα δίκυκλο περίπου στη 1 τα ξημερώματα.
