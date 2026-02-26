MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Μία σύλληψη ανηλίκου μετά την πορεία για τα Τέμπη – Ξαναέγραψαν τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για τα τρία χρόνια του δυστυχήματος στα Τέμπη έγινε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Στις 12:00 εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και με πορεία βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος.

Με κόκκινη μπογιά έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συμμετείχαν περίπου 2.200 άτομα.

Δείτε βίντεο και εικόνες του Intime:

Σύμφωνα με το newsit.gr, την ώρα που η πορεία βρισκόταν στο ύψος του υπουργείου Εργασίας στην Σταδίου, προκλήθηκε ένταση καθώς πέταξαν κόκκινη μπογιά. Επιπλέον, έγινε σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 7 προσαγωγές.

“Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε φοιτητές, είμαστε νέοι άνθρωποι και ζητάμε να έχουμε μια ζωή με προοπτική”, δήλωσε φοιτήτρια στο συλλαλητήριο.

Οι σύλλογοι των φοιτητών που βρέθηκαν στο συλλαλητήριο της Αττικής είναι: Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

