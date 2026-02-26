Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη – Ζητούν δικαιοσύνη – Δείτε βίντεο

Πορεία πραγματοποιούν αυτή την ώρα μαθητές, φοιτητές, και μέλη του ευρύτερου αντιεξουαστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν την ζωή τους 57 άνθρωποι.

Η πορεία θα κινηθεί στις οδούς Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμική και μέσω της Βενιζέλου θα καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Φοιτητές και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο άγαλμα Βενιζέλου.

Με συνθήματα όπως “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” και “δεν θα ξεχάσουμε το έγκλημα στα τρένα” οι φοιτητικοί σύλλογοι στέλνουν το μήνυμα ότι τα Τέμπη συνεχίζουν να απασχολούν την επικαιρότητα ζητώντας να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες: