MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αρτέμιδα: Εισέβαλαν με πιστόλι και μαχαίρι σε μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο στόχαστρο ληστών μπήκε το βράδυ της Τρίτης ένα μάρκετ στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό έγινε περίπου στις 20.20 όταν δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν τις εισπράξεις και έγιναν καπνός.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αρτέμιδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εικόνες καταστροφής μετά την τρελή πορεία οδηγού που πήρε σβάρνα 9 ΙΧ σε πάρκινγκ εμπορικού – Δύο τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα με δύο τραυματίες – Διασωληνώθηκε ο 20χρονος οδηγός

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΥΠΕΞ: “Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Το Ιράν υπόσχεται απάντηση “οφθαλμός αντί οφθαλμού” στις επιθέσεις που δέχεται σε υποδομές

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

ΟΗΕ εναντίον Ρωσίας: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας η απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία