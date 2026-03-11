Αρτέμιδα: Εισέβαλαν με πιστόλι και μαχαίρι σε μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις

Στο στόχαστρο ληστών μπήκε το βράδυ της Τρίτης ένα μάρκετ στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό έγινε περίπου στις 20.20 όταν δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν τις εισπράξεις και έγιναν καπνός.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.