Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη – Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες argolikeseidhseis.gr, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στη μαρίνα Ερμιόνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους. Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.