MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη – Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες argolikeseidhseis.gr, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στη μαρίνα Ερμιόνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους. Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.

Αργολίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λιλ-ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του “Δικεφάλου” γέμισαν τους δρόμους της γαλλικής πόλης λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα – Δείτε βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σήμερα η δοκιμαστική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Μουδανιών – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των οχημάτων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

“Σήκωσε” το Λούβρο: Η εταιρεία του γερανού που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία έκανε… διαφήμιση με το περιστατικό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: “Tον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ως μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κεφαλογιάννη για Άγνωστο Στρατιώτη: Έπρεπε να διαφυλάξουμε ότι ο χώρος από εδώ και στο εξής θα είναι ελεύθερος από εκδηλώσεις