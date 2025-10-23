Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη – Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ερμιόνη Αργολίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες argolikeseidhseis.gr, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στη μαρίνα Ερμιόνης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους. Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.