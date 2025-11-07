MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι στο ΑΠΘ – Συνελήφθη 16χρονος και η μητέρα του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη περιστατικό παραβατικότητας σημειώθηκε στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν 16χρονος αποπειράθηκε να ληστέψει φοιτητή υπό την απειλή μαχαιριού.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας τον νεαρό ημεδαπό, ο οποίος νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει χρήματα από έναν 20χρονο, απειλώντας τον με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς ο νεαρός φοιτητής αντέδρασε και ζήτησε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Παράλληλα, συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΘ Απόπειρα ληστείας Θεσσαλονίκη

