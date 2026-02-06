Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας

Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω ανατροπής φορτηγού που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7:30 το πρωί στο ύψος του Αυλώνα είχαν κλείσει η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να απομακρυνθεί το φορτηγό από το σημείο και να καθαριστεί το οδόστρωμα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.