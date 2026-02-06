Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω ανατροπής φορτηγού που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7:30 το πρωί στο ύψος του Αυλώνα είχαν κλείσει η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να απομακρυνθεί το φορτηγό από το σημείο και να καθαριστεί το οδόστρωμα.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φλόριντα: Νεαρός έλουσε τον φίλο του με βενζίνη τον έβαλε φωτιά και γελούσε – Σοκαριστικό βίντεο
- Συγκλονιστική μαρτυρία συνεπιβάτη της Λόρας: Έκανε νοήματα με έναν νεαρό, της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει
- ΕΕ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία με πλήρη απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών πετρελαίου