Από ένα τοστ πνίγηκε η 13χρονη μαθήτρια στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά

Την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της, το οποίο αποτελούνταν από ένα τοστ, πνίγηκε η 13χρονη μαθήτρια του 2ου ειδικού δημοτικού σχολείου του Πειραιά.

Το τραγικό περιστατικό με την μαθήτρια που σημειώθηκε σήμερα στις 09:40 το πρωί στον Πειραιά κι έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, έρχεται να δημιουργήσει προβληματισμό αλλά πάνω από όλα θλίψη.

Το ανήλικο κοριτσάκι που έπασχε από κινητικά προβλήματα για άλλη μια ημέρα, μαζί με τους συμμαθητές κάθισαν να φάνε το δεκατιανό τους. Το κοριτσάκι ξετύλιξε το τοστ της κι άρχισε να τρώει, όταν ξαφνικά πνίγηκε, σύμφωνα με το newsit.gr.

Όπως κατέθεσαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός που σχολείου που προσήχθησαν μετά το περιστατικό, στο χώρο βρίσκονταν δάσκαλος και νοσηλευτής οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ.