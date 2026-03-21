Απάτη με πρόσχημα “βλάβη” σε λέβητα: Άρπαξαν λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη στο Κιλκίς

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, υπόθεση απάτης που σημειώθηκε στις 13 Μαρτίου στο Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο δράστες προσποιήθηκαν τους τεχνικούς και, με το πρόσχημα δήθεν βλάβης σε λέβητα πετρελαίου, κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα. Εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη της, της απέσπασαν συνολικά 14 χρυσές λίρες, το ποσό των 600 ευρώ, καθώς και διάφορα κοσμήματα, όπως κατήγγειλε η παθούσα.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν με όχημα που ανήκει στον ταυτοποιημένο άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του, όσο και για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Απάτη Κιλκίς

