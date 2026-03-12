MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανήλικος οδηγός συνελήφθη στον Βόλο: Πέρασε με κόκκινο και τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Βόλο, μετά από σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ ενώ οδηγούσε ένα δίκυκλο, χωρίς άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο ανήλικος αφού παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο έλεγχο και έπειτα ανέπτυξε ταχύτητα, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς και τροχονομικές παραβάσεις (κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, αντικανονική προσπέραση).

Στη συνέχεια, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα την πτώση του, ωστόσο σε επιχειρούμενη προσπάθεια των αστυνομικών να τον προσεγγίσουν, ο οδηγός ξαναπήγε στο όχημα και κινήθηκε, οδηγώντας το, προς το μέρος των αστυνομικών, με συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο πόδι.

Μάλιστα, στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν, ο ανήλικος φέρεται να αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ τραυμάτισε στο χέρι δεύτερο αστυνομικό.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Βόλος Ελληνική Αστυνομία

