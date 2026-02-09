MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη στο λιμάνι Ρεθύμνου – Δύο συλλήψεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή (08/02) στο Ρέθυμνο, όταν μία ανήλικη κοπέλα εντοπίστηκε μεθυσμένη στον χώρο του λιμανιού.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι, όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο όπου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Κατά την προανάκριση, οι Αρχές διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι και της προμήθευσαν ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

