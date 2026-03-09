Αναστάτωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια: 61χρονος απείλησε υπαλλήλους με στυλιάρι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, μετά από την εισβολή ενός 65χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος με στυλιάρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, όταν ο 65χρονος, αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και άρχισε να απειλεί του υπάλληλους με το στυλιάρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 65χρονο. Μάλιστα, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ