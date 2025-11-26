Αναρριχητές διαρρήκτες ξάφριζαν σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Ημαθία – Πάνω από 36.000 ευρώ η λεία τους

Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές από οικίες, εκ των οποίων τρεις απόπειρες, που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 έως 13 Νοεμβρίου σε περιοχές της Ημαθίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 31χρονου Αλβανού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας μαζί με δύο συνεργούς του, χρησιμοποιώντας εκμισθωμένα οχήματα, πραγματοποιούσαν απογευματινές ώρες κλοπές από οικίες, κυρίως με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια.

Συνολικά διέρρηξαν τρεις οικίες σε περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, σε περιοχή του δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική και σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 34.200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 2.500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Επίσης, προσπάθησαν να διαπράξουν ακόμη τρεις κλοπές από οικίες σε περιοχές της Ημαθίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Ένα από το οχήματα που χρησιμοποιούσαν, εντοπίστηκε σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και από το εσωτερικό του κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, γάντια, κατσαβίδια και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.