Άλλες τρεις κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη στο Γκάζι δέχτηκε τη μοιραία νύχτα το ΕΚΑΒ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία με την 16χρονη που έπεσε νεκρή στο Γκάζι τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου προς την Κυριακή, αφού εκείνο το βράδυ το ΕΚΑΒ είχε κληθεί να παραλάβει άλλους τρεις νέους ανθρώπους που είχαν βρεθεί λιπόθυμοι, στον ίδιο δρόμο, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και μέθη.

Όλα έγιναν στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι και πλέον η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου κοριτσιού, ενώ συνεκτιμώνται και οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ για τα άλλα τρία λιποθυμικά επεισόδια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Ήδη, μετά την αναφορά του πατέρα του κοριτσιού στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, όπου κατέθεσε την αναγγελία θανάτου του παιδιού του από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία και έχουν κατασχεθεί από το κατάστημα στο οποίο διασκέδαζε το κορίτσι με την παρέα του μπουκάλια και ποτά.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής στην 16χρονη, αλλά και των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων που παραγγέλνονται σε ανάλογες περιπτώσεις. Η παρέα της 16χρονης κατέθεσε ότι έπιναν βότκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για περιστατικό ανακοπής 16χρονης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Ασθενοφόρο προσέγγισε το σημείο σε 7 λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ.

Διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε στις 2.32. Ήταν άσφυγμη και απνοϊκή. Ωστόσο, συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Γκάζι Ελληνική Αστυνομία

