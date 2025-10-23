Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την ανακοπή του 15χρονου σε γυμναστήριο

Βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές αγωνίας που διαδραματίστηκαν στο γυμναστήριο του Αλίμου λίγα λεπτά μετά την ανακοπή που έπαθε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το οπτικό υλικό που δημοσιεύει το newsit.gr προέρχεται από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται κοντά και στην ίδια οδό με το γυμναστήριο στον Άλιμο, όπου σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό. Η ώρα ήταν γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης (22/10), όταν στο γυμναστήριο σήμανε συναγερμός.

Ο 15χρονος, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, παθαίνει ανακοπή εντός το γυμναστηρίου.

Από την πτώση του το αγόρι χτυπάει στο κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο κρανίο. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο αλλά κι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου οι γιατροί κατάφεραν και τον ανέταξαν.

Tο παιδί διακομίστηκε στο «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται σε ιδιαιτέρα κρίσιμη κατάσταση.

Οι πληροφορίες γύρω από τις συνθήκες που συνέβη το περιστατικό είναι διφορούμενες, καθώς κάποιες ανέφεραν ότι ο ανήλικος έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που πραγματοποιούσε μια άσκηση.

Υπάρχουν όμως κι αυτές που αναφέρουν ότι όλα συνέβησαν ενώ το παιδί μιλούσε με ένα άλλο άτομο και ξαφνικά κατέρρευσε.

Αμέσως όλοι κινητοποιήθηκαν και μάλιστα έγινε και κάρπα από γιατρό που βρίσκονταν στο χώρο. «Την ώρα που καθόμουν βλέπω ασθενοφόρα, αναστάτωση, κόσμο έξω και αστυνομία» λέει στο newsit.gr υπάλληλος διπλανού καταστήματος και προσθέτει:

«Βγήκα και μου είπαν ότι έπαθε ανακοπή ένα παιδί. Εγώ είδα το ασθενοφόρο, δεν άκουσα φωνές, είδα κόσμο να πηγαινοέρχεται. Το παιδί δεν το είδα, αλλά είδα το φορείο».