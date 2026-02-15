MENOY

Αλεξανδρούπολη: Τρεις συλλήψεις για την άγρια δολοφονία ηλικιωμένου – Μεταξύ αυτών και ανήλικος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολη η άγρια δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα, η οποία αποκαλύφθηκε χθες Σάββατο, έπειτα από έρευνα των Αρχών. Για το έγκλημα κρατούνται από την ΕΛΑΣ τρεις άνδρες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει.

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα – συνταξιούχος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ηλικίας περίπου 82 έως 84 ετών – ζούσε μόνος σε γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης.

Τις τελευταίες ημέρες ο αδελφός του τον αναζητούσε, χωρίς όμως να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.

Έτσι απευθύνθηκε στην Ελληνική Αστυνομία. Μετά από εισαγγελική εντολή, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα και προχώρησαν σε παραβίαση της πόρτας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που εισήλθαν στον χώρο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Το θύμα εντοπίστηκε πεσμένο στο πάτωμα, μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας – σύμφωνα με πρόχειρη καταμέτρηση – 16 μαχαιριές.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή περίπου τρεις ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες και το πιθανό κίνητρο

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος είχε καταγγείλει πριν λίγες ημέρες ότι άγνωστα άτομα του είχαν αφαιρέσει την τραπεζική κάρτα και είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές. Όταν εντοπίστηκαν οι εμπλεκόμενοι, φέρεται να μην επιθυμούσε να κινηθεί νομικά εναντίον τους.

Οι αστυνομικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι αυτό ενδέχεται να συνδέεται με την επίσκεψη τριών ατόμων στο διαμέρισμά του την ημέρα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν τους υπόπτους για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας είναι ανήλικος, γεννημένος το 2011 (περίπου 14–15 ετών), ενώ οι άλλοι δύο είναι οριακά ενήλικοι. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να άρχισαν να παραδέχονται σταδιακά τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές διαδικασίες.

Αλεξανδρούπολη Δολοφονία

