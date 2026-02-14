MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία άνδρα στο σπίτι του – Δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Άγρια δολοφονημένος στο διαμέρισμά του βρέθηκε ένας άνδρας στο σπίτι του, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη αλλά και των κινήτρων που τον οδήγησαν στο έγκλημα.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχείο που παραπέμπει σε ανθρωποκτονία. Ο άνδρας φέρεται να έμενε μόνος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Αστυνομικοί που έχουν σπεύσει στο σημείο συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και τη γύρω περιοχή, εξετάζουν μάρτυρες και προχωρούν σε προσαγωγές. Παράλληλα, διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο της ληστείας, καθώς και τυχόν στοιχεία από το παρελθόν του θύματος.

