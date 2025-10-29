MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε πιστόλι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο της Πάτρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρας, ενεπλάκη σε επεισόδιο με 24χρονο πελάτη του καταστήματος. Εν συνεχεία στον καβγά ενεπλάκη και ένας 31χρονος Αλβανός, γνωστός στις διωκτικές Αρχές, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο αλλοδαπός έριξε γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου με συνέπεια να τον ρίξει αναίσθητο στο έδαφος. Και ενώ ο νεαρός βρισκόταν αναίσθητος, ο 31χρονος Αλβανός δεν δίστασε να τραβήξει πιστόλι, να το οπλίσει και να το στρέψει σε βάρος του παθόντα.

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού και τα χειρότερα αποφεύχθησαν από τους ψυχραιμότερους οι οποίοι απέτρεψαν τον αλλοδαπό από τη χρήση του όπλου.

Στην αστυνομία σήμανε συναγερμός με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, να καταφέρουν να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31χρονος Αλβανός κατά το παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και το άτομο που ενεπλάκη αρχικά με τον παθόντα στον καβγά.

Το θύμα της επίθεσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» όπου μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποχώρησε.

Πάτρα

